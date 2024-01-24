Сколько украинцев сомневается в действенности петиций к президенту — результаты исследования
Приблизительно 70% украинцев сомневаются в действенности петиций как инструменте влияния на принятие решений. Известно, что 2023 стал рекордным по количеству поддержанных петиций.
Об этом говорится в исследовании движения "Честно".
Результаты исследования относительно петиций к президенту
Отмечается, что в прошлом году 1196 петиций набрали необходимые голоса, из них 150 получили ответ президента Украины Владимира Зеленского.
Самыми распространенными петициями в течение года были:
- награждение воинскими званиями Героя Украины,
- вопросы обороноспособности государства — изготовление FPV-дронов,
- демобилизация и возможная мобилизация депутатов.
Действенность петиций
"Фактически представление петиции к президенту стало едва ли не единственным способом для родных заявить о героизме украинских защитников и получить признание от государства. Значительная часть таких обращений касается награждения посмертно. Как показывают результаты исследования, около 70% украинцев сомневаются в действенности петиций как инструмента влияния на принятие решений", — отметили в материале.
Исследование показывает, что только 30% граждан Украины считают петиции на сайте ОП действенными, а местные петиции — 25%.
Напомним, ранее жители Киева инициировали создание петиции и призвали поддержать переименование Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных сил, а также не разделять его на две улицы. На вечер 17 января документ собрал 4375 подписей из 6000 нужных.
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