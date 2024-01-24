Сколько украинцев сомневается в действенности петиций к президенту — результаты исследования

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Приблизительно 70% украинцев сомневаются в действенности петиций как инструменте влияния на принятие решений. Известно, что 2023 стал рекордным по количеству поддержанных петиций.

Об этом говорится в исследовании движения "Честно".

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Результаты исследования относительно петиций к президенту

Отмечается, что в прошлом году 1196 петиций набрали необходимые голоса, из них 150 получили ответ президента Украины Владимира Зеленского.

Количество петиций к президенту. Инфографика: Честно

Самыми распространенными петициями в течение года были:

награждение воинскими званиями Героя Украины,

вопросы обороноспособности государства — изготовление FPV-дронов,

демобилизация и возможная мобилизация депутатов.

Петиции к президенту. Инфографика: Честно

Действенность петиций

"Фактически представление петиции к президенту стало едва ли не единственным способом для родных заявить о героизме украинских защитников и получить признание от государства. Значительная часть таких обращений касается награждения посмертно. Как показывают результаты исследования, около 70% украинцев сомневаются в действенности петиций как инструмента влияния на принятие решений", — отметили в материале.

Исследование показывает, что только 30% граждан Украины считают петиции на сайте ОП действенными, а местные петиции — 25%.

Результаты опроса. Инфографика: Честно

Напомним, ранее жители Киева инициировали создание петиции и призвали поддержать переименование Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных сил, а также не разделять его на две улицы. На вечер 17 января документ собрал 4375 подписей из 6000 нужных.