Скільки українців сумнівається в дієвості петицій до президента — результати дослідження

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Приблизно 70% українців мають сумніви щодо дієвості петицій, як інструменту впливу на ухвалення рішень. Відомо, що 2023 рік став рекордним за кількістю підтриманих петицій.

Про це йдеться в дослідженні руху "Чесно".

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Результати дослідження щодо петицій до президента

Зазначається, що минулого року 1 196 петицій набрали необхідні голоси, з них 150 отримали відповідь президента України Володимира Зеленського.

Кількість петицій до президента. Інфографіка: Чесно

Найпоширенішими петиціями впродовж року були:

нагородження військових званнями Героя України,

питання обороноздатності держави — виготовлення FPV-дронів,

демобілізація та можлива мобілізація депутатів.

Петиції до президента. Інфографіка: Чесно

Дієвість петицій

"Фактично подання петиції до президента стало чи не єдиним способом для рідних заявити про героїзм українських захисників і отримати визнання від держави. Значна частина таких звернень стосується нагородження посмертно. Як показують результати дослідження, близько 70% українців сумніваються в дієвості петицій як інструменту впливу на ухвалення рішень", — зазначили у матеріалі.

Дослідження показує, що лише 30% громадян України вважають петиції на сайті ОП дієвими, а місцеві петиції — 25%.

Результати опитування. Інфографіка: Чесно

Нагадаємо, раніше мешканці Києва ініціювали створення петиції й закликали підтримати перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил, а також не розділяти його на дві вулиці. Станом на вечір 17 січня документ зібрав 4375 підписів з 6000 потрібних.