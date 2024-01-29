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Как украинцы относятся к россиянам — результаты опроса

29 января 2024 12:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как украинцы относятся к россиянам — результаты опроса
Россияне на акции. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С начала полномасштабной войны украинцы стали хуже относиться к россиянам. Большинство граждан Украины (80%) не допускали бы их в страну даже как туристов. Также за последний год ухудшилось отношение к русскоязычным украинцам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Как украинцы относятся к россиянам

Специалисты объяснили, что соответствующий опрос проводился по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из списка респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией. Минимальная социальная дистанция — 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная — 7 (не пускал бы в Украину).

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Уровень социальной дистанции. Фото: КМИС

Так, исследования показали, что наименьшая социальная дистанция к украиноязычным украинцам (индекс 2,03), далее следуют поляки и русскоязычные украинцы (индекс практически одинаковый — 2,93 и 2,95), соответственно большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

Затем идут канадцы и американцы (индексы тоже практически одинаковые (3,04 и 3,07). Немцы, французы и евреи — жители Украины (индексы от 3,32 до 3,39, разница статистически незначительна). Наибольшая социальная дистанция до африканцев (4,69), ромов (4,75), россиян жителей Украины (4.96), белорусов — жителей Беларуси (5.30) Последнее место с наибольшей социальной дистанцией, естественно, занимают россияне — жители России (6.38). Украинцы  не пускали бы россиян в страну даже как туристов.

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Социальная дистанция от взрослого населения Украины до некоторых этнических групп, октябрь 2023 года. Фото: КМИС

"Если сравнивать эти данные с прошлым годом, то существенно (на 0,5 балла и более) уменьшилась социальная дистанция, то есть улучшилось отношение к канадцам, американцам, немцам и французам, то есть к представителям главных союзников Украины в борьбе с Россией. Отношение к полякам не изменилось, поскольку оно и так было на высоком уровне. За последний год ухудшилось только отношение к русскоязычным украинцам", — рассказывают эксперты.

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Динамика социальной дистанции от взрослого населения Украины до некоторых этнических групп с сентября 2022 года по октябрь 2023 года. Фото: КМИС

Также данные исследования показывают, что в 2013 году украинцы лучше относились к россиянам и белорусам, чем к другим этническим группам.

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Сравнение социальной дистанции от взрослого населения Украины к некоторым этническим группам с сентября 2013 года по октябрь 2023 года. Фото: КМИС

"Отношение украинцев к россиянам было лучшим в течение всего периода наблюдений, более 25 лет, даже после 2013 года социальная дистанция к россиянам и белорусам была наименьшей после украинцев, они занимали второе и третье место по социальному расстоянию после украинцев. Ситуация изменилась только после широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

Сейчас отношение к россиянам хуже всех этнических групп (80% респондентов не хочет их видеть даже как туристов), а отношение к белорусам на предпоследнем месте.

Напомним, недавно Киевский международный институт социологии провел новый всеукраинский опрос общественного мнения. У людей спросили, идут ли граждане страны в сплоченную политическую нацию или в раскол. Результаты смотрите здесь.

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россияне
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