Чи готові українці згуртуватися та подолати внутрішні суперечки — опитування

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Київський міжнародний інститут соціології провів нове всеукраїнське опитування громадської думки. У людей запитали, чи йдуть громадяни країни до згуртованої політичної нації чи до розколу.

Про це повідомив КМІС.

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Чи йдуть українці до згуртованої політичної нації

Таке опитування проводилося також у 2020 році, тому КМІС порівняло результати з цьогорічними. Тоді лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ погляди українців кардинально змінилися. На кінець 2023 року 69% опитуваних дотримувалися думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації.

Результати опитування. Фото: КМІС

КМІС зазначає, що у всіх регіонах України більшість населення вважають, що громадяни долають внутрішні суперечності і йдуть шляхом згуртування.

Результати опитування. Фото: КМІС

До того ж незалежно від мови спілкування вдома більшість респондентів вважають, що внутрішні суперечності долаються українцями.

Результати опитування. Фото: КМІС

Нагадаємо, жителі Львова висловили думку, чого не вистачає Україні для перемоги. Опитування показало, що українцям треба діяти, а не сподіватися на швидку перемогу.

Також ми писали, що якби в Україні провели парламентські вибори найближчим часом, то більшість українців віддали свої голоси за партію Валерія Залужного (30,78%). Друге місце посів Блок Володимира Зеленського (21,53%).