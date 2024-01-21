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Скільки відсотків українців підтримують Залужного, Зеленського та депутатів Ради, — опитування

21 січня 2024 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки відсотків українців підтримують Залужного, Зеленського та депутатів Ради, — опитування
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Всеукраїнська громадська організація "Передові Правові Ініціативи" провела опитування серед українців. У них запитали, чи схвалюють вони діяльність представників влади. Загалом в опитуванні взяли участь 10 842 респондентів

Про це повідомляє ВГО "Передові Правові Ініціативи".

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Діяльність представників влади України 

У громадян запитали, чи схвалюють вони діяльність головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Президента України Володимира Зеленського, очільника МЗС Дмитра Кулеби, начальника ГУР МО Кирила Буданова, поліції, секретаря РНБО Олексія Данілова, місцевої влади, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Верховної Ради та ексрадника голови ОП Олексія Арестовича.

Найбільше українці схвалюють роботу Залужного, а найменше — Верховної Ради України.

Водночас Зеленського повністю підтримують 28,08% опитуваних. Категорично не схвалюють його діяльність 27,01% респондентів.

Загалом результати опитування такі:

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Результати опитування. Фото: скриншот
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Результати опитування. Фото: скриншот
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Результати опитування. Фото: скриншот
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Результати опитування. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Львова висловили думку, чого не вистачає Україні для перемоги. Опитування показало, що українцям треба діяти, а не сподіватися на швидку перемогу.

Також ми писали, що в Україні збільшилася кількість громадян, які ставляться до уряду, як до найманого працівника, а не керівника. Згідно з опитуванням, у всіх макрорегіонах країни більшість населення схиляється до погляду на уряд як на працівника, лише на сході країни трохи більше тих, хто сприймає уряд як опікуна.

Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Верховна Рада
Дмитро Кулеба
Олексій Арестович
Олексій Данілов
українці
Україна
Валерій Залужний
опитування
Кирило Буданов

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