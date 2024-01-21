Одобряют ли украинцы деятельность представителей власти, — опрос

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Всеукраинская общественная организация "Передовые Правовые Инициативы" провела опрос среди украинцев. У них спросили, одобряют ли они деятельность представителей власти. Всего в опросе приняло участие 10 842 респондентов.

Об этом сообщает ВОО "Передовые Правовые Инициативы".

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Деятельность представителей власти Украины

У граждан спросили, одобряют ли они деятельность главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, Президента Украины Владимира Зеленского, главы МИД Дмитрия Кулебы, начальника ГУР МО Кирилла Буданова, полиции, секретаря СНБО Алексея Данилова, местных властей, премьер-министра Дениса Шмыгаля, Верховной Рады и экс-советника главы ОП Алексея Арестовича.

Больше всего украинцы одобряют работу Залужного, а меньше всего — Верховной Рады Украины.

В то же время Зеленского полностью поддерживают 28,08% опрошенных. Категорически не одобряют его деятельность 27,01% респондентов.

В целом результаты опроса такие:

Результаты опроса. Фото: скриншот

Результаты опроса. Фото: скриншот

Результаты опроса. Фото: скриншот

Результаты опроса. Фото: скриншот

Напомним, жители Львова высказали мнение, чего не хватает Украине для победы. Опрос показал, что украинцам нужно действовать, а не надеяться на скорую победу.

Также мы писали, что в Украине увеличилось количество граждан, которые относятся к правительству как к наемному работнику, а не руководителю. Согласно опросу, во всех макрорегионах страны большинство населения склоняется к взгляду на правительство как на работника, только на востоке страны чуть больше воспринимающих правительство как опекуна.