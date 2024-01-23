Готовы ли украинцы сплотиться и преодолеть внутренние споры — опрос

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевский международный институт социологии провел новый всеукраинский опрос общественного мнения. У людей спросили, идут ли граждане страны к сплоченной политической нации или к расколу.

Об этом сообщил КМИС.

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Идут ли украинцы к сплоченной политической нации

Такой опрос проводился также в 2020 году, поэтому КМИС сравнил результаты с нынешними. Тогда только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

После начала широкомасштабного вторжения в РФ взгляды украинцев кардинально изменились. К концу 2023 года 69% опрашиваемых придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации.

Результаты опроса. Фото: КМИС

КМИС отмечает, что во всех регионах Украины большинство населения считают, что граждане преодолевают внутренние противоречия и идут по пути сплочения.

Результаты опроса. Фото: КМИС

К тому же независимо от языка общения дома большинство респондентов считают, что внутренние противоречия преодолеваются украинцами.

Результаты опроса. Фото: КМИС

Напомним, жители Львова выразили мнение, чего не хватает Украине для победы. Опрос показал, что украинцам нужно действовать, а не надеются на быструю победу.

Также мы писали, что если бы в Украине провели парламентские выборы в ближайшее время, большинство украинцев отдали свои голоса за партию Валерия Залужного (30,78%). Второе место занял Блок Владимира Зеленского (21,53%).