Готовы ли украинцы сплотиться и преодолеть внутренние споры — опрос
Киевский международный институт социологии провел новый всеукраинский опрос общественного мнения. У людей спросили, идут ли граждане страны к сплоченной политической нации или к расколу.
Об этом сообщил КМИС.
Идут ли украинцы к сплоченной политической нации
Такой опрос проводился также в 2020 году, поэтому КМИС сравнил результаты с нынешними. Тогда только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.
После начала широкомасштабного вторжения в РФ взгляды украинцев кардинально изменились. К концу 2023 года 69% опрашиваемых придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации.
КМИС отмечает, что во всех регионах Украины большинство населения считают, что граждане преодолевают внутренние противоречия и идут по пути сплочения.
К тому же независимо от языка общения дома большинство респондентов считают, что внутренние противоречия преодолеваются украинцами.
Напомним, жители Львова выразили мнение, чего не хватает Украине для победы. Опрос показал, что украинцам нужно действовать, а не надеются на быструю победу.
Также мы писали, что если бы в Украине провели парламентские выборы в ближайшее время, большинство украинцев отдали свои голоса за партию Валерия Залужного (30,78%). Второе место занял Блок Владимира Зеленского (21,53%).
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