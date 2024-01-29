Як українці ставляться до росіян — результати опитування

Росіяни на акції. Фото: REUTERS

З початку повномасштабної війни українці почали гірше ставитися до росіян. Переважна більшість громадян України (80%) не допускала б їх в країну навіть як туристів. Також за останній рік погіршилося ставлення до російськомовних українців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Фахівці пояснили, що відповідне опитування проводилося за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція — 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна — 7 (не пускав би в Україну).

Рівень соціальної дистанції. Фото: КМІС

Так, дослідження показали, що найменша соціальна дистанція до україномовних українців (індекс 2,03), далі йдуть поляки і російськомовні українці (індекс практично однаковий — 2,93 і 2,95), відповідно більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть канадці й американці (індекси теж практично однакові (3,04 і 3,07). Німці, французи і євреї — жителі України (індекси від 3,32 до 3,39, різниця статистично незначуща). Найбільша соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян — жителів України (4,96), білорусів — жителів Білорусі (5.30). Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією, природно, займають росіяни — жителі Росії (6.38). Переважна більшість (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.

Соціальна дистанція від дорослого населення України до деяких етнічних груп, жовтень 2023 року. Фото: КМІС

"Якщо порівнювати ці дані з минулим роком, то суттєво (на 0,5 бала і більше) зменшилася соціальна дистанція, тобто покращилося ставлення, до канадців, американців, німців і французів, тобто до представників головних союзників України в боротьбі з Росією. Ставлення до поляків не змінилося, оскільки воно і так було на високому рівні. За останній рік погіршилося лише ставлення до російськомовних українців", — розповідають експерти.

Динаміка соціальної дистанції від дорослого населення України до деяких етнічних груп з вересня 2022 до жовтня 2023 року. Фото: КМІС

Також дані дослідження показують, що у 2013 році українці краще ставилися до росіян та білорусів, ніж до інших етнічних груп.

Порівняння соціальної дистанції від дорослого населення України до деяких етнічних груп з вересня 2013 року до жовтня 2023 року. Фото: КМІС

"Ставлення українців до росіян було найкращим протягом усього періоду спостережень, понад 25 років, навіть після 2013 року соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони посідали друге та третє місце за соціальною відстанню після українців. Ситуація змінилася тільки після широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Зараз ставлення до росіян найгірше серед всіх етнічних груп (80% респондентів не хоче їх бачити навіть як туристів), а ставлення до білорусів на передостанньому місці.

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології провів нове всеукраїнське опитування громадської думки. У людей запитали, чи йдуть громадяни країни до згуртованої політичної нації чи до розколу. Результати дивіться тут.