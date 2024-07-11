Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Скільки українців записалися в Український легіон у Польщі — в МЗС країни назвали цифру arrow

Скільки українців записалися в Український легіон у Польщі — в МЗС країни назвали цифру

11 липня 2024 11:14
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Український легіон у Польщі – скільки українців хочуть вступити
Польські військовослужбовці на шикуванні. Фото: агенція Reuters
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Кілька тисяч українців у Польщі вже зареєструвалися для участі в Українському легіоні, який базується у країні. Навчанням та екіпіруванням рекрутів займатимуться виключно польські військовики.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на саміті НАТО у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна". 

Читайте також:

Український легіон у Польщі

За словами глави МЗС, Варшава розпочинає готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців, оскільки у Польщі налічується до мільйона українців обох статей.

"Кілька тисяч з них вже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити та ротувати своїх співвітчизників", — каже Сікорський.

Єдина перешкода, за словами політика —  заява рекрутів польським офіцерам, що ті не підуть у бій, якщо не матимуть належного навчання та екіпірування. Тому, як він зауважив, це все буде робити польська армія. 

"Наша армія постійно з ними на контакті, і вже зобов'язалася їх навчити та екіпірувати, а потім їх відправлять до України, як підрозділ з правом повернення назад після ротації. Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський заявив, що Росія не зможе зруйнувати НАТО, поки не переможе Україну, тому цього ніколи не станеться, і додав, що Варшава зміцнює свою оборону. 

Водночас міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без одностайного рішення Альянсу. 

Польща військові навчання МЗС Україна мобілізація війна в Україні українці в Польщі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців