Український легіон у Польщі – скільки українців хочуть вступити

Польські військовослужбовці на шикуванні. Фото: агенція Reuters

Кілька тисяч українців у Польщі вже зареєструвалися для участі в Українському легіоні, який базується у країні. Навчанням та екіпіруванням рекрутів займатимуться виключно польські військовики.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на саміті НАТО у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".

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Український легіон у Польщі

За словами глави МЗС, Варшава розпочинає готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців, оскільки у Польщі налічується до мільйона українців обох статей.

"Кілька тисяч з них вже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити та ротувати своїх співвітчизників", — каже Сікорський.

Єдина перешкода, за словами політика — заява рекрутів польським офіцерам, що ті не підуть у бій, якщо не матимуть належного навчання та екіпірування. Тому, як він зауважив, це все буде робити польська армія.

"Наша армія постійно з ними на контакті, і вже зобов'язалася їх навчити та екіпірувати, а потім їх відправлять до України, як підрозділ з правом повернення назад після ротації. Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський заявив, що Росія не зможе зруйнувати НАТО, поки не переможе Україну, тому цього ніколи не станеться, і додав, що Варшава зміцнює свою оборону.

Водночас міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без одностайного рішення Альянсу.