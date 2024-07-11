Мобілізація в Україні — поляки побоюються втратити українських працівників

Чоловік працює на підприємстві. Ілюстративне фото: westend61.de

Кадрові агентства Польщі побоюються, що через мобілізацію в Україні втратять українських працівників-чоловіків, адже ті мають менш ніж тиждень, щоб оновити свої військово-облікові дані. У протилежному випадку їм не видадуть документи, що дозволяють перебувати за кордоном.

Про це повідомляє Business Inside у вівторок, 9 липня.

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Поляки стурбовані можливим відтоком українських працівників

"Як наслідок, люди, чиї паспорти мають короткий термін дії, можуть втратити можливість подорожувати та працювати після закінчення чинності документів, що дозволяють легалізувати роботу та перебування за кордоном", — пояснив представник агентства зайнятості Gi Group Poland.

На страховому обліку перебували 760 200 українських працівників, з яких понад половину становлять чоловіки — більшість працюють у будівництві, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі.

Польські експерти вважають, що раптовий відтік українців малоймовірний, але в майбутньому може вплинути на тисячі людей. У зоні найбільшого ризику компанії з суто чоловічим колективом, тоді як легка та харчова промисловість такої проблеми не зазнають.

Компанії в Польщі вже кілька місяців втрачають українських працівників, які переїжджають до інших країн ЄС через вищі зарплати. Закон про мобілізацію може збільшити масштаби цього переселення.

Скільки заробляють українці в Польщі

Нагадаємо, що в Польщі з 1 липня 2024 року мала збільшитися мінімальна заробітна плата на 1,4%. З огляду на це, в українських біженців, які працюють офіційно, зростуть доходи.

Водночас з 1 липня у Польщі змінилися правила для українців, які вже перебувають на території країни у статусі з тимчасовим захистом та для тих, хто планує його отримати.