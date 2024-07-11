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В Польше напуганы возможной потерей украинских работников из-за мобилизации

11 июля 2024 01:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в Украине — поляки опасаются потерять украинских работников
Мужчина работает на предприятии. Иллюстративное фото: westend61.de
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Кадровые агентства Польши опасаются, что из-за мобилизации в Украине потеряют украинских работников-мужчин, ведь у них меньше недели, чтобы обновить свои военно-учетные данные. В противном случае им не выдадут документы, позволяющие находиться за границей.

Об этом сообщает Business Inside во вторник, 9 июля.   

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"Как следствие, люди, чьи паспорта имеют короткий срок действия, могут упустить возможность путешествовать и работать после окончания действия документов, позволяющих легализовать работу и пребывание за рубежом", — пояснил представитель агентства занятости Gi Group Poland.

На страховом учете состояло 760 200 украинских работников, из которых более половины составляют мужчины — большинство работают в строительстве, промышленности, логистике, сельском хозяйстве и торговле.

Польские эксперты считают, что внезапный отток украинцев маловероятен, но в будущем может повлиять на тысячи людей. В зоне наибольшего риска компании с сугубо мужским коллективом, тогда как легкая и пищевая промышленность такой проблемы не испытывают.

Компании в Польше уже несколько месяцев теряют украинских работников, переезжающих в другие страны ЕС из-за более высоких зарплат. Закон о мобилизации может увеличить масштабы этого переселения.

Сколько зарабатывают украинцы в Польше

Напомним, что в Польше с 1 июля 2024 года должна была увеличиться минимальная заработная плата на 1,4%. Учитывая это, у официально работающих украинских беженцев вырастут доходы.

В то же время с 1 июля в Польше изменились правила для украинцев, уже находящихся на территории страны в статусе с временной защитой и для тех, кто планирует его получить.

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