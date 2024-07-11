Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сколько украинцев записалось в Украинский легион в Польше — в МИДе страны назвали цифру arrow

Сколько украинцев записалось в Украинский легион в Польше — в МИДе страны назвали цифру

11 июля 2024 11:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинский легион в Польше – сколько украинцев хотят поступить
Польские военнослужащие на построении. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Несколько тысяч украинцев в Польше уже зарегистрировались для участия в базирующемся в стране Украинском легионе. Обучением и экипировкой рекрутов будут заниматься исключительно польские военные.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Украинский легион в Польше

По словам главы МИД, Варшава начинает готовить первую украинскую бригаду, которая состоит из добровольцев, поскольку в Польше насчитывается до миллиона украинцев обоих полов.

"Несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников", — говорит Сикорский.

Единственное препятствие, по словам политика — заявление рекрутов польским офицерам, что они не пойдут в бой без надлежащего обучения и экипировки. Поэтому, как заметил Сикорский, это будет делать польская армия.

"Наша армия постоянно с ними на контакте, и уже обязалась их научить и экипировать, а потом их отправят в Украину, как подразделение с правом возвращения назад после ротации. Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", – заявил министр.

Напомним, ранее Радослав Сикорский заявил, что Россия не сможет разрушить НАТО пока не победит Украину, поэтому этого никогда не произойдет, и добавил, что Варшава укрепляет свою оборону.

В то же время министр обороны страны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не будет сбивать российские ракеты , летящие в направлении Западной Украины, без единодушного решения Альянса.

Польша военные учения МИД Украина мобилизация война в Украине украинцы в Польше

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев