Украинский легион в Польше – сколько украинцев хотят поступить

Польские военнослужащие на построении. Фото: агентство Reuters

Несколько тысяч украинцев в Польше уже зарегистрировались для участия в базирующемся в стране Украинском легионе. Обучением и экипировкой рекрутов будут заниматься исключительно польские военные.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

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По словам главы МИД, Варшава начинает готовить первую украинскую бригаду, которая состоит из добровольцев, поскольку в Польше насчитывается до миллиона украинцев обоих полов.

"Несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников", — говорит Сикорский.

Единственное препятствие, по словам политика — заявление рекрутов польским офицерам, что они не пойдут в бой без надлежащего обучения и экипировки. Поэтому, как заметил Сикорский, это будет делать польская армия.

"Наша армия постоянно с ними на контакте, и уже обязалась их научить и экипировать, а потом их отправят в Украину, как подразделение с правом возвращения назад после ротации. Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", – заявил министр.

Напомним, ранее Радослав Сикорский заявил, что Россия не сможет разрушить НАТО пока не победит Украину, поэтому этого никогда не произойдет, и добавил, что Варшава укрепляет свою оборону.

В то же время министр обороны страны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не будет сбивать российские ракеты , летящие в направлении Западной Украины, без единодушного решения Альянса.