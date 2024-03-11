Скільки українських біженців планують повернутись додому — опитування ООН

Українські біженці. Фото: e-news.su

Результати нещодавнього опитування, проведеного з ініціативи Управління Верховного комісара ООН з прав людини на початку цього року, показують, що лише 65% українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому. Ще навесні 2023 року про свій намір повернутися заявили 77% опитаних.

Про це йдеться у звіті ООН у понеділок, 11 березня.

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Чи хочуть українські біженці повернутись додому

Опитування показало, що зараз спостерігається зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які бажають повернутися до своїх рідних місць, з 84% рік тому до 72% зараз.

Суттєво скоротилася і кількість тих, хто планує повернення у найближчі 12 місяців: серед біженців таких стало 6% замість 14%, а серед ВПО — 5% проти колишніх 15%.

Паралельно збільшилася частка біженців та ВПО, які не бачать перспективи чи бажання повертатися: з 6% до 11% серед біженців та з 12% до 15% серед ВПО. Також зросла кількість нерішучих у питанні повернення: з 18% до 24% серед біженців та з 6% до 12% серед ВПО.

Хто найбільше хоче повернутися до України

Опитування виявило, що бажання повернутися додому частіше висловлюють люди похилого віку (79%), біженці, на утриманні яких перебуває більше двох осіб (76%), а також ті, хто зараз не працює (77%). У той же час біженці, які не мають утриманців або шукають роботу за кордоном, рідше схильні до повернення — їхня частка становить 61% і 62% відповідно.

Чому українці не хочуть повертатися додому

Як головну причину відкладення повернення в Україну біженці вказують на погіршення ситуації в країні, а також висловлюють стурбованість з приводу економічних перспектив (18% серед біженців та 6% серед ВПО) та станом свого майна (20% та 7% відповідно).

Нагадаємо, у Нідерландах офіційно працевлаштованих українських біженців хочуть зобов'язати щомісяця платити 350 євро. Ці гроші підуть на комунальні послуги та харчування.

Тим часом уряд Польщі планує змінити правила для українських біженців через скорочення пільг.