Украинские беженцы столкнулись с проблемой в Германии — почему не удается пересечь границу

Украинские бедняки в Германии. Фото иллюстративное: DW

В Германии украинские беженцы продолжают сталкиваться с проблемами при пересечении границы. Это обусловлено тем, что с 4 марта у них истек срок действия вида на постоянное проживание.

Об этом сообщили в "Политике страны" в воскресенье, 10 марта.

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Украинские беженцы столкнулись с проблемами в Германии

С 4 марта у них истек срок действия пластикового документа с видом на жительство (Aufenthaltstitel). Он был продлен автоматически, но сам пластик не изменили. Это и становится причиной проблем на границе.

В социальных сетях многие беженцы пишут, что им нужно добиваться, что немецкие власти продлили действие вида на жительство в Германии. Это происходит как на границе Украины с Польшей или Венгрией, по которым большинство возвращается в ЕС, так и в аэропортах по всему миру.

В миграционном отделе федерального министерства внутренних дел Германии заявили, что проблем не должно возникнуть, но в любом случае украинцы для большей верности могут перед поездкой могут обратиться в миграционную службу и получить по электронной почте документ, подтверждающий, что вид на жительство есть в наличии .

"Миграционная служба может отправить письмо-подтверждение о том, что временное убежище продлено на следующий год. Запрос нужно отправить по адресу fiktionsbescheinigung@(ваша земля).de. Хотя это не обязательно, пограничные службы ЕС уведомлены о продлении, но такой документ может быть предоставлено", — заявили в пресс-службе миграционного отдела министерства внутренних дел Германии.

Напомним, власти Италии в 2024 году продолжили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.

Также сообщалось, что находящиеся в Польше украинские граждане с инвалидностью могут получить материальную помощь до 4 тыс. злотых. Для этого нужно удовлетворять некоторым требованиям.