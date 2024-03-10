Українські біженці зіштовхнулися з проблемою у Німеччині — чому не вдається перетнути кордон

Українські біденці в Німеччині. Фото ілюстративне: DW

В Німеччині українські біженці продовжують зіштовхуватися з проблемами під час перетину кордону. Це зумовлено тим, що з 4 березня в них закінчився термін дії посвідки на постійне проживання.

Про це повідомили в "Политике страны" у неділю, 10 березня.

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Українські біженці зіштовхнулися з проблемами в Німеччині

З 4 березня у них закінчився термін дії пластикового документа з посвідкою на проживання (Aufenthaltstitel). Його було продовжено автоматично, але сам пластик не змінили. Це і стає причиною проблем на кордоні.

У соціальних мережах багато біженців пишуть, що їм треба добиватися, що німецька влада продовжила дію дозволу на проживання в Німеччині. Це відбувається як на кордоні України з Польщею чи Угорщиною, через які більшість повертається до ЄС, так і в аеропортах по всьому світу.

У міграційному відділі федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини заявили, що проблем не повинно виникнути, але в будь-якому випадку українці для більшої вірності можуть перед поїздкою можуть звернутися до міграційної служби і отримати електронною поштою документ, який підтверджує, що посвідка на проживання є в наявності.

"Міграційна служба може надіслати лист-підтвердження про те, що тимчасовий притулок продовжено на наступний рік. Запит потрібно надіслати на адресу fiktionsbescheinigung@(ваша земля).de. Хоча це не обов'язково, прикордонні служби ЄС повідомлені про продовження, але такий документ може бути надано", — заявили у пресслужбі міграційного відділу міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Нагадаємо, влада Італії у 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. В її рамках за певних умов можна гарантовано отримати 900 євро.

Також повідомлялося, що українські громадяни з інвалідністю, які перебувають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу до 4 тис. злотих. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.