В Нидерландах украинских беженцев хотят обязать платить по 350 евро ежемесячно

Украинские беженцы в Нидерландах Фото: elitexpert.ua

В Нидерландах официально трудоустроенных украинских беженцев хотят обязать ежемесячно платить по 350 евро. Эти деньги пойдут на коммунальные услуги и питание.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

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Государственный секретарь по приюту Эрик ван дер Бург предложил, чтобы трудоустроенные беженцы оплачивали 105 евро за коммунальные услуги и 242,48 евро за питание.

По словам секретаря, это поощрит украинцев искать отдельное жилье, освободив место в полноценных приютах для новых беженцев.

Также обсуждались варианты запроса арендной платы, но, по словам Бурга, это слишком сложно, отчасти потому, что беженцы могут затем создать права аренды.

Напомним, правительство Польши планирует изменить правила для украинских беженцев посредством сокращения льгот.

Также ученная в области социальной экономики Элла Либанова заявила, что пока идет горячая фаза войны в Украине, сложно говорить о возвращении украинских беженцев домой. Она считает, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность и подвергает людей опасности.