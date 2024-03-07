Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Нидерландах украинских беженцев хотят обязать платить по 350 евро ежемесячно arrow

В Нидерландах украинских беженцев хотят обязать платить по 350 евро ежемесячно

7 марта 2024 03:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Нидерландах украинских беженцев хотят обязать платить по 350 евро ежемесячно
Украинские беженцы в Нидерландах Фото: elitexpert.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Нидерландах официально трудоустроенных украинских беженцев хотят обязать ежемесячно платить по 350 евро. Эти деньги пойдут на коммунальные услуги и питание.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

Читайте также:

За что будут платить украинские беженцы в Нидерландах

Государственный секретарь по приюту Эрик ван дер Бург предложил, чтобы трудоустроенные беженцы оплачивали 105 евро за коммунальные услуги и 242,48 евро за питание.

По словам секретаря, это поощрит украинцев искать отдельное жилье, освободив место в полноценных приютах для новых беженцев.

Также обсуждались варианты запроса арендной платы, но, по словам Бурга, это слишком сложно, отчасти потому, что беженцы могут затем создать права аренды.

Напомним, правительство Польши планирует изменить правила для украинских беженцев посредством сокращения льгот.

Также ученная в области социальной экономики Элла Либанова заявила, что пока идет горячая фаза войны в Украине, сложно говорить о возвращении украинских беженцев домой. Она считает, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность и подвергает людей опасности.

коммунальные услуги
питание
Нидерланды
деньги
беженцы
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд