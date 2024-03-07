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У Нідерландах українських біженців хочуть зобов'язати платити по 350 євро щомісяця

7 березня 2024 03:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Нідерландах українських біженців хочуть зобов'язати платити по 350 євро щомісяця
Українські біженці в Нідерландах. Фото: elitexpert.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Нідерландах українських біженців, які офіційно працевлаштовані, хочуть зобов'язати щомісячно платити по 350 євро. Ці кошти підуть на комунальні послуги та харчування.

Про це повідомляє RTL Nieuws

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Державний секретар з питань притулку Ерік ван дер Бург запропонував, щоб працевлаштовані біженці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242,48 євро за харчування.

За словами секретаря, це заохотить українців шукати окреме житло, звільнивши місце в повноцінних притулках для нових біженців.

Також обговорювалися варіанти запиту орендної плати, але, за словами Бурга, це надто складно, частково тому, що біженці можуть потім створити права оренди. 

Нагадаємо, уряд Польщі планує змінити правила для українських біженців у вигляді скорочення пільг. 

Також науковиця в галузі соціальної економіки Елла Лібанова заявила, що поки триває гаряча фаза війни в Україні складно говорити про повернення українських біженців додому. Вона вважає, що навряд чи хтось візьме на себе відповідальність й наражатиме людей на небезпеку.

комунальні послуги
харчування
Нідерланди
гроші
біженці
війна в Україні

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