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Сколько украинских беженцев планируют вернуться домой — опрос ООН

11 марта 2024 23:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько украинских беженцев планируют вернуться домой — опрос ООН
Украинские беженцы. Фото: e-news.su
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показывают, что только 65% украинских беженцев сейчас рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявили 77% опрошенных.

Об этом говорится в отчете ООН в понедельник, 11 марта.

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Опрос показал, что сейчас наблюдается уменьшение количества внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), желающих вернуться в свои родные места, с 84% год назад до 72% сейчас.

Существенно сократилось и число тех, кто планирует возвращение в ближайшие 12 месяцев: среди беженцев таких стало 6% вместо 14%, а среди ВПЛ — 5% против прежних 15%.

Параллельно увеличилась доля беженцев и ВПЛ, не видящих перспективы или желания возвращаться: с 6% до 11% среди беженцев и с 12% до 15% среди ВПЛ. Также выросло количество нерешительных в вопросе возвращения: с 18% до 24% среди беженцев и с 6% до 12% среди ВПЛ.

Кто больше всего хочет вернуться в Украину

Опрос выявил, что желание вернуться домой чаще выражают пожилые люди (79%), беженцы, на иждивении которых находится более двух человек (76%), а также те, кто в настоящий момент не работает (77%). В то же время, беженцы, не имеющие иждивенцев или ищущие работу за границей, реже склонны к возвращению — их доля составляет 61% и 62% соответственно.

Почему украинцы не хотят возвращаться домой

Как главную причину откладывания возвращения в Украину беженцы указывают ухудшение ситуации в стране, а также выражают обеспокоенность по поводу экономических перспектив (18% среди беженцев и 6% среди ВПЛ) и состоянием своего имущества (20% и 7% соответственно).

Напомним, в Нидерландах официально трудоустроенных украинских беженцев хотят обязать ежемесячно платить по 350 евро. Эти деньги пойдут на коммунальные услуги и питание.

Тем временем правительство Польши планирует изменить правила для украинских беженцев посредством сокращения льгот.

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