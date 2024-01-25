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Скільки пасажирів перетинають кордон за добу — відповідь ДПСУ

25 січня 2024 09:56
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Скільки пасажирів перетинають кордон за добу — відповідь ДПСУ
Черги автомобілів на кордоні. Фото: 24 канал
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу пасажиропотік значно зменшився. На кордоні не фіксують черг з легкових авто, а в'їхали та виїхали з України близько 70 тисяч осіб.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Скільки пасажирів перетинають кордон за добу

Демченко розповів, що  за добу кордон перетинає близько 70 тисяч осіб. Пасажиропотік значно зменшився, адже за період зимових свят за добу кордон перетинали близько 100-140 тисяч осіб. 

"Зі зниженням пасажиропотоку ми не фіксуємо черг на кордоні з легкових автомобілів. Крім цього, за останній час було розблоковані пункти пропуску для вантажного транспорту на території суміжних країн, тому і серед них черг немає", — пояснив він. 

Що відомо про ситуацію на кордоні

Як відомо, за час блокади КПП польськими громадянами Україна втратила понад 1,5 мільярда доларів США. Обсяги експорту зерна вантажними фурами впали на 40%. Найбільше від страйків постраждали експортери із західних регіонів України, які переважно доставляють свої товари до ЄС автомагістралями.

Блокада негативно вплинула і на українських підприємців, які втратили свої контракти та замовників в країнах Європи, бо товар не змогли вчасно доставити.

Після призупинення блокади на кордоні України розпочався поступовий пропуск вантажівок у бік Польщі. Контрольні пункти відновлюють свою пропускну спроможність, і до сусідньої країни станом на 23 січня виїхало вже близько 5 тисяч вантажівок.

Нагадаємо, 20 січня рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове", що на кордоні України і Румунії, розблокували. Наразі перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

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