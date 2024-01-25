Сколько пассажиров пересекают границу за сутки — ответ ГПСУ

Очереди автомобилей на границе. Фото: 24 канал

За последние сутки пассажиропоток значительно снизился. На границе не фиксируют очереди из легковых авто, а въехали и выехали из Украины около 70 тысяч человек.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко рассказал, что за сутки границу пересекает около 70 тысяч человек. Пассажиропоток значительно уменьшился, ведь за период зимних праздников за сутки границу пересекали около 100-140 тысяч человек.

"Со снижением пассажиропотока мы не фиксируем очередей на границе с легковыми автомобилями. Кроме этого, за последнее время были разблокированы пункты пропуска для грузового транспорта на территории сопредельных стран, поэтому и среди них очередей нет", — пояснил он.

Что известно о ситуации на границе

Как известно, за время блокады КПП польскими гражданами Украина потеряла более 1,5 млрд долларов США. Объемы экспорта зерна грузовыми фурами упали на 40%. Больше всего забастовок пострадали экспортеры из западных регионов Украины, которые преимущественно доставляют свои товары в ЕС автомагистралями.

Блокада негативно повлияла и на украинских предпринимателей, потерявших контракты и заказчиков в странах Европы, потому что товар не смогли вовремя доставить.

После приостановки блокады на границе Украины начался постепенный пропуск грузовиков в сторону Польши. Контрольные пункты восстанавливают свою пропускную способность, и в соседнюю страну по состоянию на 23 января выехало уже около 5 тысяч грузовиков.

Напомним, 20 января движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе Украины и Румынии разблокировали. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.