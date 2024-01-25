Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Сколько пассажиров пересекают границу за сутки — ответ ГПСУ arrow

Сколько пассажиров пересекают границу за сутки — ответ ГПСУ

25 января 2024 09:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько пассажиров пересекают границу за сутки — ответ ГПСУ
Очереди автомобилей на границе. Фото: 24 канал
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки пассажиропоток значительно снизился. На границе не фиксируют очереди из легковых авто, а въехали и выехали из Украины около 70 тысяч человек.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Сколько пассажиров пересекают границу в сутки

Демченко рассказал, что за сутки границу пересекает около 70 тысяч человек. Пассажиропоток значительно уменьшился, ведь за период зимних праздников за сутки границу пересекали около 100-140 тысяч человек.

"Со снижением пассажиропотока мы не фиксируем очередей на границе с легковыми автомобилями. Кроме этого, за последнее время были разблокированы пункты пропуска для грузового транспорта на территории сопредельных стран, поэтому и среди них очередей нет", — пояснил он.

Что известно о ситуации на границе

Как известно, за время блокады КПП польскими гражданами Украина потеряла более 1,5 млрд долларов США. Объемы экспорта зерна грузовыми фурами упали на 40%. Больше всего забастовок пострадали экспортеры из западных регионов Украины, которые преимущественно доставляют свои товары в ЕС автомагистралями.

Блокада негативно повлияла и на украинских предпринимателей, потерявших контракты и заказчиков в странах Европы, потому что товар не смогли вовремя доставить.

После приостановки блокады на границе Украины начался постепенный пропуск грузовиков в сторону Польши. Контрольные пункты восстанавливают свою пропускную способность, и в соседнюю страну по состоянию на 23 января выехало уже около 5 тысяч грузовиков.

Напомним, 20 января движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе Украины и Румынии разблокировали. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

туристы
поездки
граница
украинцы
пограничники
автомобиль
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме