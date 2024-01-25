У ДПСУ розповіли, як українці можуть повернутись з Росії

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Фото: УНІАН

Пункти пропуску на кордоні з Росією закриті від початку повномасштабної війни, але є виключення. Українці можуть повернутися з території РФ через закриті пункти, але для цього потрібно мати необхідні документи.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За словами Демченка, українці можуть повернутися з території РФ через закриті пункти пропуску. Хоч і з Росії до України не впускають нікого, але для своїх громадян є виключення.

"Щодо українського кордону на будь-якому напрямку людям необхідно мати документ, який підтверджує громадянство і тоді особі буде забезпечено доступ на територію України", — заявив він.

Також речник ДПСУ наголосив, що у випадку відсутності необхідних документів, прикордонники зможуть провести ідентифікацію та пропустили людину додому.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами глави держави, цей документ є поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього.

Також Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.