В ГПСУ рассказали, как украинцы могут вернуться из России

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Фото: УНИАН

Пункты пропуска на границе с Россией закрыты с начала полномасштабной войны, но есть исключения. Украинцы могут вернуться с территории РФ через закрытые пункты, но для этого нужно иметь необходимые документы.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По словам Демченко, украинцы могут вернуться с территории РФ через закрытые пункты пропуска. Хотя и из России в Украину не пускают никого, но для своих граждан есть исключение.

"По украинской границе на любом направлении людям необходимо иметь документ, подтверждающий гражданство и тогда лицу будет обеспечен доступ на территорию Украины", — заявил он.

Также спикер ГПСУ подчеркнул, что в случае отсутствия необходимых документов, пограничники смогут провести идентификацию и пропустили человека домой.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. По словам главы государства, этот документ является возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

Также Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательстве касаемо украинского гражданства и территорий. Он вносит в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства.