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Скільки коштів зібрали жителі Чехії з початку повномасштабного вторгнення для України

18 лютого 2024 13:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки коштів зібрали жителі Чехії з початку повномасштабного вторгнення для України
Жителі Чехії. Ілюстративне фото: Profimedia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

З початку повномасштабної війни РФ в Україні громадяни Чехії пожертвували для українців понад 235 мільйонів євро. Відомо, що майже 5 млрд крон (196,5 млн євро) зібрали на гуманітарну допомогу, ще 1 млрд крон (39 млн євро) було виділено на зброю та військову техніку.

Про це повідомляє Чеське радіо, посилаючись на опитування провідних гуманітарних організацій країни.

"У 2023 році готовність жертвувати кошти Україні значно впала, і деякі організації отримали лише частину того, що зібрали у перші місяці війни. При цьому організації, які збирають гроші на зброю, продовжують успішно діяти, як і ті, хто збирає гроші на невеликі проєкти", — йдеться у повідомленні.

Хто зібрав найбільшу суму для допомоги Україні

За інформацією Чеського радіо, найбільшу суму для українців вдалося зібрати гуманітарній організації "Людина у біді", а саме 2,45 млрд крон, тобто 96,2 млн євро.

Також 2 млрд крон (78,6 млн євро) чехи передали на рахунок посольства України. Крім того, Чеський Червоний Хрест зібрав 327 млн крон, а саме 9,3 млн євро.

Нагадаємо, Чехії вдалося по всьому світу зібрати для України 800 тисяч артилерійських снарядів. Україна отримає їх впродовж декількох тижнів. 

Також ми писали, що в Чеському уряді запропонували ЄС купити для України близько 450 тисяч боєприпасів в іноземних компаній. 

зброя
Чехія
фінансова допомога
гроші
військова техніка
війна в Україні
донат

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