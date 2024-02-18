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Сколько средств собрали жители Чехии с начала полномасштабного вторжения для Украины

18 февраля 2024 13:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько средств собрали жители Чехии с начала полномасштабного вторжения для Украины
Жители Чехии. Иллюстративное фото: Profimedia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

С начала полномасштабной войны РФ в Украине граждане Чехии пожертвовали для украинцев более 235 миллионов евро. Известно, что почти 5 млрд крон (196,5 млн евро) собрали на гуманитарную помощь, еще 1 млрд крон (39 млн евро) было выделено на оружие и военную технику.

Об этом сообщает Чешское радио, ссылаясь на опрос ведущих гуманитарных организаций страны.

"В 2023 году готовность жертвовать средства Украине значительно упала, и некоторые организации получили лишь часть того, что собрали в первые месяцы войны. При этом организации, которые собирают деньги на оружие, продолжают успешно действовать, как и те, кто собирает деньги на небольшие проекты", — говорится в сообщении.

Кто собрал наибольшую сумму для помощи Украине

По информации Чешского радио, наибольшую сумму для украинцев удалось собрать гуманитарной организации "Человек в беде", а именно 2,45 млрд крон, то есть 96,2 млн евро.

Также 2 млрд крон (78,6 млн евро) чехи передали на счет посольства Украины. Кроме того, Чешский Красный Крест собрал 327 млн крон, а именно 9,3 млн евро.

Напомним, Чехии удалось по всему миру собрать для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов. Украина получит их в течение нескольких недель.

Также мы писали, что в Чешском правительстве предложили ЕС купить для Украины около 450 тысяч боеприпасов у иностранных компаний.

оружие
Чехия
финансовая помощь
деньги
военная техника
война в Украине
донат

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