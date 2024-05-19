Ситуація з електроенергією в Україні 19 травня

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В Україні у неділю, 19 травня, залучалася аварійна допомога з електроенергією від сусідніх країн. Аналогічна ситуація можлива і ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі України 19 травня

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Словаччини й Польщі.

А вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі — отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми країни. Аналогічні дії планують здійснити сьогодні.

Вчора з 18:00 до 00:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження для промислових споживачів. А сьогодні вночі та вранці в Україну здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі — аналогічна ситуація можлива ввечері.

Обмеження електроенергії 19 травня

"Обмеження на сьогодні поки не плануються, але Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Енергетики наголосили, що це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання. Громадянам важливо зменшити використання енергомістких приладів у пікові години — особливо з 17:00 до 22:00.

"Промислових споживачів просимо максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", — додали в міністерстві.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Раніше в ДТЕК заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається вкрай важкою. Днями у декількох областях увечері вводили графіки відключень світла.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що відключення електроенергії триватимуть до серпня-вересня.