Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ситуація в енергосистемі — Україна залучала аварійну допомогу від інших країн arrow

Ситуація в енергосистемі — Україна залучала аварійну допомогу від інших країн

19 травня 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ситуація з електроенергією в Україні 19 травня
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у неділю, 19 травня, залучалася аварійна допомога з електроенергією від сусідніх країн. Аналогічна ситуація можлива і ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Telegram.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України 19 травня

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Словаччини й Польщі.

А вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі — отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми країни. Аналогічні дії планують здійснити сьогодні. 

Вчора з 18:00 до 00:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження для промислових споживачів. А сьогодні вночі та вранці в Україну здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі — аналогічна ситуація можлива ввечері.

Обмеження електроенергії 19 травня

"Обмеження на сьогодні поки не плануються, але Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Енергетики наголосили, що це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання. Громадянам важливо зменшити використання енергомістких приладів у пікові години — особливо з 17:00 до 22:00. 

"Промислових споживачів просимо максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", — додали в міністерстві.

null
Скриншот допису Міненерго
null
Скриншот допису Міненерго
null
Скриншот допису Міненерго

Раніше в ДТЕК заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається вкрай важкою. Днями у декількох областях увечері вводили графіки відключень світла.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що відключення електроенергії триватимуть до серпня-вересня. 

Міненерго
електроенергія
енергосистема
енергетика
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка