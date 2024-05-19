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Ситуация в энергосистеме — Украина привлекала аварийную помощь от других стран

19 мая 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ситуация с электроэнергией в Украине 19 мая
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в воскресенье, 19 мая, привлекалась аварийная помощь с электроэнергией соседних стран. Аналогичная ситуация возможна и вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

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Ситуация в энергосистеме Украины 19 мая

По данным энергетиков, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью от Румынии, Словакии и Польши.

А днем Украина оказывала аварийную помощь Польше — получала излишки электроэнергии из энергосистемы страны. Аналогичные действия планируют осуществить сегодня.

Вчера с 18:00 до 00:00 во всех регионах кроме Херсонской области применялись ограничения для промышленных потребителей. Сегодня ночью и утром в Украину осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши — аналогичная ситуация возможна вечером.

Ограничение электроэнергии 19 мая

"Ограничения на сегодняшний день пока не планируются, но Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии", — говорится в сообщении.

Энергетики подчеркнули, что это важно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения. Гражданам важно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы — особенно с 17:00 до 22:00.

"Промышленных потребителей просим максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", — добавили в министерстве.

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Скриншот сообщения Минэнерго
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Скриншот сообщения Минэнерго
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Скриншот сообщения Минэнерго

Ранее в ДТЭК заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается крайне тяжелой. На днях в нескольких областях вечером вводились графики отключений света.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что отключение электроэнергии будет продолжаться до августа-сентября.

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