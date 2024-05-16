Укренерго прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі на наступному тижні

Працівник енергетичних служб. Фото: Unsplash

Голова правління Національної електричної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький висловив оптимістичний настрій щодо поліпшення ситуації в енергосистемі України вже наступного тижня. Однак повністю уникнути відключень не вдасться.

Про це Володимир Кудрицький повідомив під час ефіру марафону "Єдині новини".

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За словами Кудрицького, хоча уникнути повних відключень електропостачання впродовж літа та восени не вдасться через збільшене споживання електроенергії у зв'язку зі спекою та вмиканням кондиціонерів, проте можливість покращення ситуації наступного тижня є реальною.

"Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час", — заявив Володимир Кудрицький.

Володимир Кудрицький у своєму інтерв'ю для "РБК-Україна" підкреслив, що потепління може полегшити ситуацію зі споживанням електроенергії в країні, проте воно не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.

За його словами, після очікуваного підвищення температури повітря можливо уникнути введення відключень електропостачання, але це буде можливо лише за відсутності російських обстрілів. Проте навіть при покращенні погодних умов влітку із збільшеним використанням кондиціонерів та плановими ремонтами на енергетичних об'єктах можливий дефіцит електроенергії, що може стати критичним для енергосистеми країни.

"Всі варіанти, доступні Укренерго, вже задіяні. Залишається вкотре закликати всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, зменшити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитися від використання пральних машин та бойлерів у години максимального споживання", — зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, Укренерго запровадило аварійні відключення світла.

Як пояснив очільник держрегулятора Володимир Кудрицький, це пов'язано з тим, що залученого імпорту електрики виявилося недостатньо для покриття дефіциту потужностей української енергосистеми.