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Укрэнерго прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме на следующей неделе

16 мая 2024 20:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Укрэнерго прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме на следующей неделе
Работник энергетических служб. Фото: Unsplash
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Председатель правления Национальной электрической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий выразил оптимистическое настроение по улучшению ситуации в энергосистеме Украины уже на следующей неделе. Однако полностью избежать отключений не получится.

Об этом Владимир Кудрицкий сообщил во время эфира марафона "Єдині новини".

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По словам Кудрицкого, хотя избежать полных отключений электроснабжения в течение лета и осенью не удастся из-за увеличенного потребления электроэнергии в связи с жарой и включением кондиционеров, однако возможность улучшения ситуации на следующей неделе реальна.

"Текущие ограничения энергопотребления вводятся для всех потребителей и равномерно распределяются между всеми областями. А для восстановления и перестройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы понадобится длительное время", — заявил Владимир Кудрицкий.

Владимир Кудрицкий в своем интервью для РБК-Украина подчеркнул, что потепление может облегчить ситуацию с потреблением электроэнергии в стране, однако оно не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций.

По его словам, после ожидаемого повышения температуры воздуха возможно избежать ввода отключений электроснабжения, но это будет возможно только при отсутствии российских обстрелов. Однако даже при улучшении погодных условий летом с увеличенным использованием кондиционеров и плановыми ремонтами на энергетических объектах возможен дефицит электроэнергии, что может стать критическим для энергосистемы страны.

"Все варианты, доступные Укрэнерго, уже задействованы. Остается еще раз призывать всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. Не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, уменьшить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров в часы максимального потребления", — отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, Укрэнерго ввело аварийные отключения света.

Как объяснил глава госрегулятора Владимир Кудрицкий, это связано с тем, что привлеченного импорта электричества оказалось недостаточно для покрытия дефицита мощностей украинской энергосистемы.

электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго
энергосистема

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