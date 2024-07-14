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Системи ППО і не тільки — Зеленський розповів, чого вдалося досягти для України після візиту до США

14 липня 2024 10:07
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський розповів про результати візиту до США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про свій візит до Сполучених Штатів. Зокрема він повідомив про зустрічі з президентом країни Джо Байденом, спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими американськими діячами.

Про це Зеленський розповів у неділю, 14 липня.

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"Десятки зустрічей за тиждень із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами Америки, із Президентом Байденом і спікером Джонсоном. Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей — нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що співпраця передбачається у таких напрямках, як медицина, будівництво укриттів, оборонна індустрія та багато іншого.

"Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях", — зазначив глава держави.

Також Зеленський розповів про домовленості щодо відправки до України нових ЗРК Patriot та десятків інших систем ППО. Окрім того, було прийнято і три нових оборонних пакети для нашої держави.

Також в рамках цього візиту було підписано ще три безпекові угоди, а саме з Польщею, Люксембургом та Румунією. Глава держави також анонсував аналогічні угоди з Чехією, Словенією та Ірландією.

Раніше ми повідомляли, що в американському місті Солт-Лейк-Сіті Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів.

Крім того, Зеленський прибув з міжнародним візитом до Ірландії. В аеропорту "Шеннон" його зустрічав прем’єр-міністр країни Саймон Гарріс.

Володимир Зеленський Джо Байден США Україна ППО безпека угода

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