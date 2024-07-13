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Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Ірландії — які очікування від розмови

13 липня 2024 09:36
Валерія Барановська - редактор
Зустріч Зеленського і прем'єр-міністра Ірландії — що обговорюватимуть
Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс та Президент України Володимир Зеленський. Фото: EPA
Валерія Барановська - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу 13 липня, проведе зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом в аеропорту Шеннон. Головною темою зустрічі стане тривале вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило BBC.

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У суботу, 13 липня, в аеропорту Шеннон Зеленський зустрінеться із прем’єр-міністром Ірландії. За даними видання, це перший візит Зеленського до Ірландії, де буде обговорюватися вторгнення Росії в Україну.

Джерело зазначає, що пан Гарріс висловить співчуття за загиблих у війні українських громадян, особливо після недавнього бомбардування найбільшої дитячої лікарні країни. Він також підтвердить повну підтримку Ірландією заявки України на членство в Європейському Союзі.

Гарріс також запропонує подальшу ірландську допомогу тисячам українських дітей, примусово переселених до Росії та Білорусі та залучених до російських програм перевиховання після початку війни та підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції для повернення приблизно 20 000 дітей.

Остання зустріч лідерів відбулася на полях Українського саміту миру у Швейцарії у червні. Цього разу Зеленський зупиниться в аеропорту Шеннон, повертаючись із саміту з нагоди 75-ї річниці НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, за підсумками саміту НАТО українська делегація везе додому нові системи протиповітряної оборони Patriot та літаки F-16. А у спільному комюніке країн-учасниць було визначено безповоротний шлях України в Альянс. 

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам за підтримку під час саміту НАТО у Вашингтоні.

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