Встреча Зеленского и премьер-министра Ирландии — что будут обсуждать

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 13 июля проведет встречу с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом в аэропорту Шеннон. Главной темой встречи станет продолжительное вторжение России в Украину.

Об этом сообщило BBC.

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В субботу, 13 июля, в аэропорту Шеннон Зеленский встретится с премьер-министром Ирландии. Это первый визит Зеленского в Ирландию, где будет обсуждаться вторжение России в Украину.

Источник отмечает, что господин Гаррис выразит соболезнования за погибших в войне украинских граждан, особенно после недавней бомбардировки крупнейшей детской больницы страны. Он также подтвердит полную поддержку Ирландией заявки Украины на членство в Европейском Союзе.

Гаррис также предложит дальнейшую ирландскую помощь тысячам украинских детей, принудительно переселенных в Россию и Беларусь и вовлеченных в российские программы перевоспитания после начала войны и подтвердит членство Ирландии в международной коалиции для возвращения примерно 20 000 детей.

Последняя встреча лидеров прошла на полях Украинского саммита мира в Швейцарии в июне. В этот раз Зеленский остановится в аэропорту Шеннон, возвращаясь с саммита по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне.

Напомним, по итогам саммита НАТО украинская делегация везет домой новые системы противовоздушной обороны Patriot и самолеты F-16. А в совместном коммюнике стран-участниц был определен безвозвратный путь Украины в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку на саммите НАТО в Вашингтоне.