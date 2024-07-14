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Системы ПВО и не только — Зеленский рассказал, чего удалось достичь для Украины после визита в США

14 июля 2024 10:07
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский рассказал о результатах визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем визите в Соединенные Штаты. В частности, он сообщил о встречах с президентом страны Джо Байденом, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими американскими деятелями.

Об этом Зеленский рассказал в воскресенье, 14 июля.

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"Десяти встреч за неделю с лидерами стран и руководителями правительств, с конгрессменами, общественными лидерами Америки, с Президентом Байденом и спикером Джонсоном. После встреч с губернаторами штатов Америки я проведу встречу с нашими руководителями областей — нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин напрямую", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сотрудничество предполагается в таких направлениях, как медицина, строительство укрытий, оборонная индустрия и многое другое.

"Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", — отметил глава государства.

Также Зеленский рассказал о договоренностях по отправке в Украину новых ЗРК Patriot и десяткам других систем ПВО. Кроме того, было принято и три новых оборонных пакета для нашего государства.

Также в рамках этого визита было подписано еще три соглашения по безопасности, а именно с Польшей, Люксембургом и Румынией. Глава государства также анонсировал аналогичные соглашения с Чехией, Словенией и Ирландией.

Ранее мы сообщали, что в американском городе Солт-Лейк-Сити Владимир Зеленский встретился с губернаторами американских штатов.

Кроме того, Зеленский прибыл с международным визитом в Ирландию. В аэропорту "Шэннон" его встречал премьер-министр страны Саймон Гаррис.

Владимир Зеленский Джо Байден США Украина ПВО безопасность соглашение

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