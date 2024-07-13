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Зеленський у США зустрівся з губернаторами штатів — про що говорили

13 липня 2024 12:04
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами США
Володимир Зеленський у США. Фото: Офіс президента
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В американському місті Солт-Лейк-Сіті президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів. Під час перемовин глава держави наголосив на українських потребах.

Про це заявили в Офісі президента України у суботу, 13 липня.

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Під час зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на фронті, щоденний російський терор проти українських цивільних обʼєктів, критичної та енергетичної інфраструктури та про ракетний удар по лікарні "Охматдит". 

"Росія щодня атакує наші школи, університети, лікарні. І саме тому саміт НАТО був таким важливим, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Ми вдячні Америці й іншим партнерам. І рішення про передачу ще кількох додаткових оборонних систем для нас дуже важливе", — зазначив він.

Президент наголосив на потребах у бомбосховищах для навчальних закладів, у ППО та генерації електрики, і закликав губернаторів розвивати регіональну співпрацю з Україною. Також обговорили відбудову шкіл та лікарень.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу й житло, особливо для людей, які втратили його через обстріл. Вони втратили свої домівки, і тому їм дуже потрібно було їх відновити або взагалі відбудувати заново, налагодити своє життя. Тож ми вдячні вашому бізнесу", — сказав президент, подякувавши за допомогу. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, де обговорить гуманітарну та політичну співпрацю Києва та Дубліна. 

Водночас в оточенні глави держави заявили, що через війну він почав змінюватися в доволі негативний бік.

Володимир Зеленський Офіс президента США переговори Україна війна в Україні

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