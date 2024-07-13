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Зеленский в США встретился с губернаторами штатов — о чем говорили

13 июля 2024 12:04
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Владимир Зеленский встретился с губернаторами США
Владимир Зеленский в США. Фото: Офис президента
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В американском городе Солт-Лейк-Сити президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернаторами американских штатов. Во время переговоров глава государства отметил украинские нужды.

Об этом заявили в Офисе президента Украины в субботу, 13 июля.

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Во время встречи Зеленский рассказал о ситуации на фронте, ежедневном российском терроре против украинских гражданских объектов, критической и энергетической инфраструктуре и ракетном ударе по больнице "Охматдет".

"Россия ежедневно атакует наши школы, университеты, больницы. И именно поэтому саммит НАТО был так важен, чтобы укрепить нашу противовоздушную оборону. Мы благодарны Америке и другим партнерам. И решение о передаче еще нескольких дополнительных оборонных систем для нас очень важно", — отметил. он.

Президент отметил потребности в бомбоубежищах для учебных заведений, в ПВО и генерации электричества, и призвал губернаторов развивать региональное сотрудничество с Украиной. Также обсудили восстановление школ и больниц.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь и жилье, особенно для людей, которые потеряли его из-за обстрела. Они потеряли свои дома, и поэтому им очень нужно было их восстановить или вообще отстроить заново, наладить свою жизнь. Поэтому мы благодарны вашему бизнесу", — сказал президент, поблагодарив за помощь.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, где обсудит гуманитарное и политическое сотрудничество Киева и Дублина.

В то же время в окружении главы государства заявили , что в результате войны он начал меняться в довольно негативную сторону.

Владимир Зеленский Офис президента США переговоры Украина война в Украине

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