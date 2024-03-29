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Сирський вперше прокоментував відставку Залужного

29 березня 2024 11:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Сирський вперше прокоментував відставку Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський прокоментував відставку ексголовкома Валерія Залужного та розповів про реакцію на це військових. За його словами, бійці не обговорюють наказів президента, а лише виконують їх, тому дискусій з цього приводу не виникало.

Про це головком розповів в інтерв'ю Укрінформу у п'ятницю, 29 березня.

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Сирський наголосив, що обов'язком військових є виконання наказів Президента України, тому всі зрозуміли зміну головкома під час активної фази війни і підтримали таке рішення.

Головнокомандувач згадав, як вони із Залужним протягом тривалого часу разом працювали та узгоджували важливі питання на фронті. Сирський побажав успіхів ексколезі на новій посаді посла у Великій Британії.

При цьому військовий наголосив, що всі набуті знання та досвід за два роки війни будуть спрямовані на відсіч ворога та ефективність ЗСУ на полі бою.

"Ми відпрацьовуємо алгоритми роботи органів військового управління, на всіх рівнях. Йдеться про детальне, ретельне планування дій об’єднань, з’єднань і частин, зрозуміло, з урахуванням потреб фронту", — зауважив Сирський.

Водночас головком додав, що про нові штаби мають бути проінформовані всі військові. Вони мають розуміти потреби України та ситуацію на кожному напрямку. Для цього основним етапом є кваліфікація офіцерів, які є частиною органів військового управління.

"Можу підтвердити, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни", — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Згодом, 7 березня Валерій Залужний був призначений на посаду посла України у Великій Британії.

Також ми писали про те, що Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, зараз обстановка непроста, але на війні не може бути легко. Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.

війна
ЗСУ
Україна
Валерій Залужний
звільнення
Олександр Сирський

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