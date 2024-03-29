Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного arrow

Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

29 марта 2024 11:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский прокомментировал отставку экс-головкома Валерия Залужного и рассказал о реакции на это военных. По его словам, бойцы не обсуждают приказы президента, а лишь выполняют их, поэтому дискуссий по этому поводу не возникало.

Об этом главком рассказал в интервью Укринформу в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Смена военного командования в Украине — отношение бойцов

Сырский подчеркнул, что обязанностью военных является выполнение приказов Президента Украины, поэтому все поняли смену главкома во время активной фазы войны и поддержали такое решение.

Главнокомандующий вспомнил, как они с Залужным долгое время вместе работали и согласовывали важные вопросы на фронте. Сырский пожелал успехов экс-коллеге на новой должности посла в Великобритании.

При этом военный отметил, что все приобретенные знания и опыт за два года войны будут направлены на отпор врага и эффективность ВСУ на поле боя.

"Мы отрабатываем алгоритмы работы органов военного управления, на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий объединений, соединений и частей, разумеется, с учетом потребностей фронта", — отметил Сырский.

В то же время главком добавил, что о новых штабах должны быть проинформированы все военные. Они должны понимать потребности Украины и ситуацию по каждому направлению. Для этого основным этапом является квалификация офицеров, являющихся частью органов военного управления.

"Могу подтвердить, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, которые они приобретали на полях уже этой войны", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 8 февраля президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Впоследствии, 7 марта, Валерий Залужный был назначен на должность посла Украины в Великобритании.

Также мы писали о том, что Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, сейчас ситуация непростая, но на войне не может быть легко. Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.

война
ВСУ
Украина
Валерий Залужный
увольнение
Александр Сырский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ