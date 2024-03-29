Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский прокомментировал отставку экс-головкома Валерия Залужного и рассказал о реакции на это военных. По его словам, бойцы не обсуждают приказы президента, а лишь выполняют их, поэтому дискуссий по этому поводу не возникало.

Об этом главком рассказал в интервью Укринформу в пятницу, 29 марта.

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Сырский подчеркнул, что обязанностью военных является выполнение приказов Президента Украины, поэтому все поняли смену главкома во время активной фазы войны и поддержали такое решение.

Главнокомандующий вспомнил, как они с Залужным долгое время вместе работали и согласовывали важные вопросы на фронте. Сырский пожелал успехов экс-коллеге на новой должности посла в Великобритании.

При этом военный отметил, что все приобретенные знания и опыт за два года войны будут направлены на отпор врага и эффективность ВСУ на поле боя.

"Мы отрабатываем алгоритмы работы органов военного управления, на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий объединений, соединений и частей, разумеется, с учетом потребностей фронта", — отметил Сырский.

В то же время главком добавил, что о новых штабах должны быть проинформированы все военные. Они должны понимать потребности Украины и ситуацию по каждому направлению. Для этого основным этапом является квалификация офицеров, являющихся частью органов военного управления.

"Могу подтвердить, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, которые они приобретали на полях уже этой войны", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 8 февраля президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Впоследствии, 7 марта, Валерий Залужный был назначен на должность посла Украины в Великобритании.

Также мы писали о том, что Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, сейчас ситуация непростая, но на войне не может быть легко. Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.