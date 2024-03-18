Сім'ї загиблих в Україні добровольців з США закликали Конгрес допомагати Києву

Віллоу Ендрюс, мати добровольця Купера Ендрюса, який загинув в Україні. Фото: скриншот

Родичі загиблих на війні в Україні американських добровольців та поранені бійці "Іноземного Легіону" зустрілись із представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Вони закликали конгресменів та сенаторів продовжувати допомагати Україні.

Про це повідомляє Голос Америки в Instagram в неділю, 17 березня.

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Зустріч родин загиблих добровольців із представниками Конгресу

"Якщо ви не надасте допомогу Україні, це настане тут. Якщо у вас є діти, сини або дочки, обійміть їх сьогодні і подумайте про те, що завтра ви можете бути не в змозі їм допомогти", — звернулись американці до Конгресу.

Рідні також згадали про своїх близьких, які віддали своє життя, захищаючи світ від російської агресії.

За словами матері одного з загиблих в Україні добровольців Ендрю Веббера, її син вважав вторгнення російського диктатора Путіна — "найбільшою загрозою для демократії тут і за кордоном".

Ендрю відчував обов'язок поїхати в Україну. Він був у складі 59-ї мотострілецької бригади ЗСУ. Захисник загинув липні 2023 року на Донеччин.

Американський доброволець Ендрю Веббер, який загинув в Україні. Фото: скриншот

Американець Ленс Лоуренс також загинув на Донеччині як доброволець. Він був кулеметником. Його мати розповіла, що Ленс дуже любив Україну й хотів там лишитись, тому після його смерті, жінка передала урну з прахом бійця його підрозділу.

Американський доброволець Ленс Лоуренс, який віддав життя за Україну. Фото: скриншот

"За даними гуманітарної групи Safe Passage 4 Ukraine, сотні американців пішли добровольцями воювати в Україні, щонайменше 30 з них загинули", — розповідає видання.

Скриншот поста з Інстаграм-сторінки Голосу Америки

За словами американських військових, українці мають велику силу духу й борються за своє майбутнє навіть попри недостатню військову допомогу.

Скриншот поста з Інстаграм-сторінки Голосу Америки

"Якщо 24-річна людина може побачити, що відбувається в Україні, та піти на найбільшу жертву... Чому ми маємо стільки проблем із нашим керівництвом у цій країні, яке бачить те, що відбувається, і наслідки, які ми будемо мати, якщо нічого з цим не зробимо", — зазначила Віллоу Ендрюс мати Купера Ендрюса, який загинув від російської артилерії у квітні 2023 року.

Вона також подякувала українцям, які надіслали кошти дружині її загиблого сина, і запевнила, що дуже цінує те, що українці не забувають Купера Ендрюса.

Подяка матері добровольця Купера Ендрюса, який поклав життя за Україну. Фото: скриншот

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що демократи в Палаті представників США організували збір підписів на розгляд законопроєкту, який передбачає надання допомоги Україні, без рішення спікера Майка Джонсона.

Також ми писали, що Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги США для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.

Додамо, що США готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Він передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо.