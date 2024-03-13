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Яка зброя увійшла до нового пакета допомоги від США — Пентагон розкрив карти

13 березня 2024 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Яка зброя увійшла до нового пакета допомоги від США — Пентагон розкрив карти
Запуск ракети з РСЗ HIMARS. Фото: U.S. Air Force
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що новий пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо. Вартість траншу оцінюють в 300 млн дол. США.

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 12 березня.

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"Цей пакет став 55-м траншем допомоги, який оцінюється в 300 мільйонів доларів США та включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО", — пояснив Райдер.

Крім того, пакет містить зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, зокрема фугасні та касетні, 105-мм снаряди, 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для знищення перешкод, запасні частини для техніки, а також інше допоміжне обладнання.

"Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою — щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням", — додав речник Пентагону.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги для України на суму до 400 млн доларів. За даними Reuters, фінансування цього пакету здійснюватиметься коштом кредитів, які були повернуті Пентагону за нещодавні закупівлі.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили військову допомогу для України. 

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