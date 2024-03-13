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Боєприпаси та ППО — Сирський та Умєров поговорили з очільником Пентагону Остіном

13 березня 2024 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Боєприпаси та ППО — Сирський та Умєров поговорили з очільником Пентагону Остіном
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бойові дії в Україні, а також військову допомогу. 

Про це Олександр Сирський написав у Telegram у вівторок, 12 березня.

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Головнокомандувач розповів, що поговорили про підготовку наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), про ситуацію на фронті, а також потреби нашої армії.

"Обговорили середньострокові та нагальні потреби. Зокрема, мова йшла про конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси, а також протиповітряна оборона", — уточнив Сирський.

Він додав, що "вдячний за чітку і послідовну підтримку України та її Збройних Сил".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Нагадаємо, що нещодавно Сирський та Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном щодо ситуації на фронті та виробництва дронів на 200 млн доларів, виділених Великою Британією.

Також ми писали, що Сирський розмовляв телефоном із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом про військові потреби України.

США
зброя
Україна
Пентагон
боєприпаси
ППО
війна в Україні
Олександр Сирський
Умєров

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