Виробництво дронів на $200 млн від Великої Британії — Умєров та Сирський поспілкувалися з союзниками

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та Міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом Ентоні Радакіном. Сторони обговорили ситуацію на фронті та виробництво дронів на 200 млн доларів, виділених Великою Британією.

Про це головнокомандувач повідомив у Telegram в понеділок, 4 березня.

Читайте також:

Переговори Умєрова та Сирського з військовим керівництвом Великої Британії

Сирський під час розмови з Шаппсом та Радакіном проінформував союзників про поточну ситуацію на фронті. А також головком акцентував на нагальних потребах у війську.

Сторони обговорили шляхи розвитку українського флоту в рамках в рамках Коаліції з розвитку морських спроможностей. Головнокомандувач наголосив, що зараз важливо збільшити втрати Росії в морі.

Окремо Сирський та Умєров висловили вдячність Великій Британії за надання 200 млн доларів на виробництво дронів для військових потреб України.

"Ми вдячні Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України. Це значна допомога", — підсумував Сирський.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, 25 лютого Сирський разом з Умєровим взяв участь у зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили пріоритети військового співробітництва.

Також ми писали, що Головнокомандувач та Міністр оборони обговорили посилення ППО з Командувачем сил НАТО у Європі.