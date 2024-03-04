Производство дронов на $200 млн от Великобритании — Умеров и Сырский пообщались с союзниками

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook Рустема Умерова

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский и Министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и производство дронов на 200 млн долларов, выделенных Великобританией.

Об этом главнокомандующий сообщил в Telegram в понедельник, 4 марта.

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Сырский во время разговора с Шаппсом и Радакином проинформировал союзников о ситуации на фронте. А также главком акцентировал внимание на насущных потребностях в армии.

Стороны обсудили пути развития украинского флота в рамках Коалиции по развитию морских способностей. Главнокомандующий подчеркнул, что сейчас важно увеличить потери России в море.

Отдельно Сырский и Умеров выразили благодарность Великобритании за предоставление 200 млн долларов на производство дронов для военных нужд Украины.

"Мы благодарны Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины. Это значительная помощь", — подытожил Сырский.

Скриншот поста Сырского

Напомним, 25 февраля Сырский вместе с Умеровым принял участие во встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили приоритеты военного сотрудничества.

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