Боеприпасы и ПВО — Сырский и Умеров поговорили с главой Пентагона Остином
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили боевые действия в Украине, а также военную помощь.
Об этом Александр Сырский написал в Telegram во вторник, 12 марта.
О чем побеседовали с Ллойдом Остином
Главнокомандующий рассказал, что поговорили о подготовке следующей встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG), о ситуации на фронте, а также потребности нашей армии.
"Обсудили среднесрочные и неотложные потребности. В частности, речь шла о конкретных запросах Украины. Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы, а также противовоздушная оборона", — уточнил Сырский.
Он добавил, что "благодарен за четкую и последовательную поддержку Украины и ее Вооруженных Сил".
Напомним, что недавно Сырский и Умеров провели телефонный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином по ситуации на фронте и производству дронов на 200 млн долларов, выделенных Великобританией.
Также мы писали, что Сырский разговаривал по телефону с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом о военных нуждах Украины.
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