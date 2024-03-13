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Какое оружие вошло в новый пакет помощи от США — Пентагон раскрыл карты

13 марта 2024 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какое оружие вошло в новый пакет помощи от США — Пентагон раскрыл карты
Запуск ракеты из РСЗ HIMARS. Фото: US Air Force
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов Америки предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн дол. США.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 12 марта.

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"Этот пакет стал 55-м траншем помощи, который оценивается в 300 миллионов долларов США и включает возможности для поддержания срочных потребностей Украины в артиллерии, противотанковой обороне и ПВО", — пояснил Райдер.

Кроме того, пакет содержит зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды, в том числе фугасные и кассетные, 105-мм снаряды, 84 противотанковые системы, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для уничтожения помех, запасные части, а также другое вспомогательное оборудование.

"Сегодняшний пакет хотя и обеспечивает срочные возможности для ВСУ, однако этого далеко недостаточно, и единственный способ удовлетворить потребности Украины в поле боя — чтобы Конгресс быстро принял законопроект с дополнительным финансированием", — добавил представитель Пентагона.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовят первый за последние несколько месяцев пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов. По данным Reuters, финансирование этого пакета будет осуществляться на средства кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили военную помощь для Украины.

США
оружие
военная помощь
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