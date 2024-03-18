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Семьи погибших в Украине добровольцев из США призвали Конгресс помогать Киеву

18 марта 2024 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Семьи погибших в Украине добровольцев из США призвали Конгресс помогать Киеву
Виллоу Эндрюс, мать добровольца погибшего в Украине Купера Эндрюса. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Родственники погибших на войне в Украине американских добровольцев и раненые бойцы "Иностранного легиона" встретились с представителями Конгресса Соединенных Штатов Америки. Они призвали конгрессменов и сенаторов продолжать помогать Украине.

Об этом сообщает Голос Америки в Instagram в воскресенье, 17 марта.

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Встреча семей погибших добровольцев с представителями Конгресса

"Если вы не окажете помощь Украине, это наступит здесь. Если у вас есть дети, сыновья или дочери, обнимите их сегодня и подумайте о том, что завтра вы можете быть не в состоянии им помочь", — обратились американцы к Конгрессу.

Родные также упомянули о своих близких, отдавших свою жизнь, защищая мир от российской агрессии.

По словам матери одного из погибших в Украине добровольцев Эндрю Уэббера, ее сын считал вторжение российского диктатора Путина — "наибольшей угрозой демократии здесь и за рубежом".

Эндрю чувствовал обязанность уехать в Украину. Он был в составе 59-й мотострелковой бригады ВСУ. Защитник погиб в июле 2023 года в Донецкой области.

Американский доброволец Эндрю Уэббер, погибший в Украине
Американский доброволец Эндрю Уэббер, погибший в Украине. Фото: скриншот

Американец Лэнс Лоуренс также погиб в Донецкой области как доброволец. Он был пулеметчиком. Его мать рассказала, что Лэнс очень любил Украину и хотел там остаться, поэтому после его смерти женщина передала урну с прахом бойца его подразделению.

Американский доброволец Лэнс Лоуренс, отдавший жизнь за Украину
Американский доброволец Лэнс Лоуренс, отдавший жизнь за Украину. Фото: скриншот

"По данным гуманитарной группы Safe Passage 4 Ukraine, сотни американцев ушли добровольцами воевать в Украине, по меньшей мере, 30 из них погибли", — рассказывает издание.

Скриншот поста из Инстаграмм-страницы Голоса Америки
Скриншот поста из Инстаграмм-страницы Голоса Америки

По словам американских военных, украинцы обладают большой силой духа и борются за свое будущее даже несмотря на недостаточную военную помощь.

Скриншот поста из Инстаграмм-страницы Голоса Америки
Скриншот поста из Инстаграмм-страницы Голоса Америки

"Если 24-летний человек может увидеть, что происходит в Украине, и пойти на самую большую жертву... Почему у нас столько проблем с нашим руководством в этой стране, которое видит происходящее и последствия, которые мы будем иметь, если ничего с этим не сделаем", — отметила Виллоу Эндрюс мать Купера Эндрюса, погибшего от российской артиллерии в апреле 2023 года.

Она также поблагодарила украинцев, которые прислали деньги жене ее погибшего сына, и заверила, что очень ценит то, что украинцы не забывают Купера Эндрюса.

Благодарность матери добровольца Купера Эндрюса, уложившего жизнь за Украину
Благодарность матери добровольца Купера Эндрюса, поклавшего жизнь за Украину. Фото: скриншот

Помощь Украине от США

Напомним, что демократы в Палате представителей США организовали сбор подписей на рассмотрение законопроекта, предусматривающего предоставление помощи Украине, без решения спикера Майка Джонсона.

Также мы писали, что Джонсон долго блокирует выделение помощи США для Украины. Он пообещал разблокировать это решение, но назвал одно условие.

Добавим, что США готовят первый за последние несколько месяцев пакет военной помощи для Украины на сумму 300 млн долларов. Он предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение.

США
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