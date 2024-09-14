Президент Китаю відвідає Росію наступного місяця

Президент Китаю Сі Цзіньпінь та президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Володимира Путіна в жовтні. Він прибуде на саміт БРІКС, який відбудеться у Казані.

Про це повідомляє агентство AP.

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Сі Цзіньпінь відвідає Росію

Міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив наміри Сі Цзіньпіня відвідати Росію. Це вже буде другий за рахунком візит лідера Китаю до Путіна з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Востаннє лідер Китаю відвідував Росію в березні 2023 року.

Міністр МЗС Китаю зустрічався з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі у четвер, 12 вересня, де сказав, що Сі "радісно прийняв запрошення Путіна взяти участь у саміті БРІКС". Володимир Путін відповів, що в Казані відбудеться також двостороння зустріч з Сі та додав, що темою розмов стануть російсько-китайські відносини, які успішно розвиваються за всіма напрямками.

Росія все більше стає залежна від Китаю

Китай активно розвиває торгівлю з Росію. Лише торік країна заробила 240 мільярдів доларів. Окрім того, РФ може обходити санкції завдяки співпраці з Китаєм та закуповувати компоненти для виготовлення техніки та зброї.

Росія розподілила основну частину свого енергетичного експорту саме в Китай, а той своєю чергою займається імпортом високотехнологічних компонентів для російських ВПК. За останні два роки дві країни також поглибили військові зв’язки.

Що таке саміт БРІКС

Альянс БРІКС заснований у 2006 році. До нього входять Бразилія, Росія, Індія та Китай, а з 2010 туди приєдналась Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопіяя та Об’єднані Арабські Емірати. Саудівська Аравія заявила, що розглядає можливість приєднання, а Азербайджан і Малайзія нещодавно подали офіційну заявку.

Завдання БРІКС (BRICS — скорочення від Brazil, Russia, India, China, South Africa. — Ред.) — нарощувати та зміцнювати економіку країн, що розвиваються, аби позбутися глобального впливу з боку Заходу. Члени альянсу БРІКС закликали до більш справедливого світового порядку та реформування міжнародних інституцій, таких як ООН, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.