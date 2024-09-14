Президент Китая посетит Россию в следующем месяце

Президент Китая Си Цзиньпинь и президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Владимира Путина в октябре. Он прибудет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.

Об этом сообщает агентство AP.

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Си Цзиньпинь посетит Россию

Министр иностранных дел Китая Ван I подтвердил намерения Си Цзиньпиня посетить Россию. Это уже будет второй по счету визит лидера Китая к Путину с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. В последний раз лидер Китая посещал Россию в марте 2023 года.

Министр МИД Китая встречался с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в четверг, 12 сентября, где сказал, что Си "радостно принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС". Владимир Путин ответил, что в Казани состоится также двусторонняя встреча с Си и добавил, что темой разговоров станут российско-китайские отношения, "успешно развивающиеся по всем направлениям".

Россия все больше становится зависимой от Китая

Китай активно развивает торговлю с Россией. Только в прошлом году страна заработала 240 миллиардов долларов. Кроме того, РФ может обходить санкции благодаря сотрудничеству с Китаем и закупать компоненты по изготовлению техники и оружия.

Россия распределила основную часть своего энергетического экспорта именно в Китай, а в свою очередь занимается импортом высокотехнологичных компонентов для российских ВПК. За последние два года две страны также усугубили военные связи.

Что такое саммит БРИКС

Альянс БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa. — Ред.) был основан в 2006 году. В него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, а с 2010 года туда присоединились Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия заявила, что рассматривает возможность присоединения, а Азербайджан и Малайзия недавно подали официальную заявку.

Задача БРИКС — наращивать и укреплять экономику развивающихся стран, чтобы избавиться от глобального влияния со стороны Запада. Члены альянса БРИКС призвали к более справедливому мировому порядку и реформированию международных институций, таких как ООН, Международный валютный фонд и Всемирный банк.