Сенат Швейцарії змінив правила отримання статусу тимчасового захисту S для українських біженців

Українські біженці. Фото ілюстративне: REUTERS

Рада кантонів — верхня палата парламенту Швейцарії — проголосувала за зміни у наданні тимчасового захисту S українським біженцям. Отримати цей статус зможуть тільки люди, які виїхали з окупованих територий або зони бойових дій.

Про це у середу, 12 червня, повідомило швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

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Голосування за відповідні зміни проходило 12 червня. Його підтримали насамперед крайні праві та центристи. Але рішення ще має затвердити нижня палата парламенту Швейцарії — Національна рада.

Якщо Нацрада ухвалить це рішення, правила отримання статусу S стануть жорсткішими. Його зможуть отримати тільки біженці з окупованих територій України або з регіонів, де ведуться бойові дії.

У разі ухвалення поправки Федеральний уряд Швейцарії може забрати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було у підконтрольних Україні регіонах.

Нагадаємо, 12 червня у Німеччині знайшли мертвою 9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня.

Також ми повідомляли, що Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який скорочує надання пільг українським біженцям.