Сенат Швейцарии изменил правила получения статуса временной защиты S для украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото иллюстративное: REUTERS

Совет кантонов — верхняя палата парламента Швейцарии — проголосовал за изменения касательно временной защиты (S) украинских беженцев. Получить этот статус смогут только люди, выехавшие с оккупированных территорий или зоны боевых действий.

Об этом в среду, 12 июня, сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

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Голосование за соответствующие изменения проходило 12 июня. Его поддержали, прежде всего, крайние правые и центристы. Но решение еще предстоит утвердить нижней палате парламента Швейцарии — Национальному совету.

Если Нацсовет скажет "да", правила получения статуса S ужесточатся. Его смогут получить только беженцы с оккупированных территорий Украины или регионов, где ведутся боевые действия.

В случае принятия поправки Федеральное правительство Швейцарии может забрать статус защиты у украинцев, если их место жительства на родине было на подконтрольных Украине регионах.

Напомним, 12 июня в Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня.

Также мы сообщали, что Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, сокращающий льготы для украинских беженцев.