Шольц посміявся з України — психологи пояснили поведінку канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: twitter.com/Sprinterfactory

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висміяв прохання України про ракети Taurus. Психологи пояснили його поведінку.

Про це повідомляє Bild у суботу, 4 травня.

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З чого сміявся Шольц

Нещодавно канцлер зустрівся з жителями міста Люнебург, які запитали в нього, чому Берлін не постачає Києву ракети Taurus. Шольц відповів на питання з іронією.

"Є зброя, яку можна постачати, тільки якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, ніби між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звичайно, я довіряю моєму другові. Але тим не менше я б не став давати кожному всю зброю", — сказав Шольц і розсміявся.

Що кажуть психологи

Вони нагадали, що раніше канцлер вже сміявся над співгромадянами, які скаржилися йому на рівень пенсій або вартість електроенергії.

Генсек опозиційної партії ХДС заявив, що абсолютно ганебно, коли канцлер сміється з України. За його словами, Шольц ображає людей.

"Шольц сміється не тому, що висміює інших, а тому, що перебуває в стані стресу і невпевненості в собі. Сміх — це захисна маска, що дозволяє зменшити або зняти напругу в такій ситуації", — заявив письменник і психолог Торстен Хавенер.

Бізнес-тренер та експерт з мови тіла Крістіан Гальвес зазначив, що Шольц вважається "обережним, точним, врівноваженим, замисленим, формалістом і аналітиком, але такі особистості покладаються на дистанцію, а не на близькість".

"А зустрічі з громадянами передбачають близьке спілкування та екстравертну поведінку, що викликає невпевненість і стрес. Спонтанне неконтрольоване зняття напруги відбувається завдяки сміху, що вивільняє. Багатьом людям це знайоме з власного повсякденного життя: так, раптом сміються на похоронах або в інших ситуаціях невпевненості", — додав він.

Нагадаємо, Шольц заявив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась. Водночас він наголосив, що надалі продовжить допомагати Києву.

Також за словами канцлера, для постачання ракет Taurus потрібна присутність німецьких військових. Він уточнив, що неправильне використання цих ракет може призвести до ударів по об'єктах у Москві.