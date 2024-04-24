Taurus для України — Шольц зробив заяву щодо передачі ракет

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась. Водночас він наголосив, що надалі продовжить допомагати Києву.

Про це Олаф Шольц сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком у середу, 24 квітня.

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Шольц зазначив, що Німеччина й надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання". Однак його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається чітким. Йдеться про ракети Taurus.

"Однак моє рішення також чітке в тому, що ми й надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі, що ми й надалі будемо двома країнами, разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони, я вже говорив про три батареї Patriot, і це те, що є негайною необхідністю", — наголосив канцлер.

Він сподівається, що інші країни також зможуть надати Patriot Україні попри власні вимоги безпеки, адже системи здатні змінити ситуацію та посилити протиповітряну оборону країни.

Нагадаємо, за словами Шольца, для постачання ракет Taurus потрібна присутність німецьких військових. Він уточнив, що неправильне використання цих ракет може призвести до ударів по об'єктах у Москві.

Україна неодноразово закликала Німеччину надати крилаті ракети Taurus, та за словами голови МЗС Дмитра Кулеби, натомість Київ отримує від Берліна "невдоволені коментарі".