Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Taurus для України — Шольц зробив заяву щодо передачі ракет arrow

Taurus для України — Шольц зробив заяву щодо передачі ракет

24 квітня 2024 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Taurus для України — Шольц зробив заяву щодо передачі ракет
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась. Водночас він наголосив, що надалі продовжить допомагати Києву.

Про це Олаф Шольц сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком у середу, 24 квітня.

Читайте також:

Taurus для України

Шольц зазначив, що Німеччина й надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання". Однак його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається чітким. Йдеться про ракети Taurus.

"Однак моє рішення також чітке в тому, що ми й надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі, що ми й надалі будемо двома країнами, разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони, я вже говорив про три батареї Patriot, і це те, що є негайною необхідністю", — наголосив канцлер.

Він сподівається, що інші країни також зможуть надати Patriot Україні попри власні вимоги безпеки, адже системи здатні змінити ситуацію та посилити протиповітряну оборону країни.

Нагадаємо, за словами Шольца, для постачання ракет Taurus потрібна присутність німецьких військових. Він уточнив, що неправильне використання цих ракет може призвести до ударів по об'єктах у Москві.

Україна неодноразово закликала Німеччину надати крилаті ракети Taurus, та за словами голови МЗС Дмитра Кулеби,  натомість Київ отримує від Берліна "невдоволені коментарі".

Німеччина
Великобританія
військова допомога
Україна
Олаф Шольц
Ріші Сунак
ракети
Taurus

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри